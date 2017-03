"Des Grands Moghols aux Maharajahs" : quand le Grand Palais se transforme en boîte à bijoux féerique

Dans un décor féerique qui fait écho à l'atmosphère des Palais indiens, l'exposition propose de découvrir des pièces spectaculaires à l'image de ce collier créé par Cartier pour le Maharaja de Patiala en 1928 et composé d'un diamant jaune de 234,65 carats et d'une cascade de près de 3 000 diamants et pierres précieuses ; ou encore de cet ornement de turban baptisé l'œil du Tigre, au centre duquel trône un sublime diamant de 61,50 carats de couleur cognac.