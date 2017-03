L'affaire Dutroux interprétée par des enfants dans un théâtre de Nanterre

Dérangeant ? Sur scène, une troupe d’enfants raconte l’affaire Marc Dutroux, ce tueur et pédophile belge condamné en 2004 pour l'enlèvement, la séquestration et le viol de six fillettes et adolescentes belges, ainsi que la mort de quatre d'entre elles. A l’affiche en ce moment et jusqu'au 19 mars au théâtre des Amandiers de Nanterre (Hauts-de-Seine), "Five easy pieces" est le pari osé du metteur en scène suisse Milo Rau. Loin de se borner à reconstituer l'affaire Dutroux, la pièce est à la fois une plongée dans l'histoire de la Belgique et le making off d'un atelier de théâtre enfantin.





"Dans mes précédents projets sur la Belgique, j'ai souvent croisé cette affaire Dutroux, qui réunit les grands traumatismes belges : les élites qui ne marchent pas bien, la fin de l'industrie minière, la perte des colonies [le père de Dutroux est né au Congo belge et y a vécu jusqu'à l'âge de six ans, ndlr]", détaille son réalisateur dans le dossier de présentation de la pièce.