Gaël Kamilindi fait son entrée à la Comédie-Française

BIENVENUE - Le jeune homme ne connaît pas encore tous les recoins de la Comédie-Française mais à peine trois jours après son arrivée, il se sent d'ores et déjà à sa place dans cette grande maison où les comédiens jouent, sans discontinuer, depuis plusieurs siècles. Et Gaël Kamilindi, pour son premier rôle, montera sur scène aux côtés de celui qui l'a recruté. Et si la pression est là, la fierté et la passion aussi.