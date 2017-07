Game of Thrones saison 7 : quand et comment regarder (légalement) le premier épisode, en même temps que les États-Unis ?

La fin d’un suspense insoutenable. Après plus d’un an d’attente, les héros de Game of Thrones sont de retour pour l’avant-dernière saison de la série télévisée la plus marquante de ces dernières années. Ce dimanche 17 juillet, à 3 heures du matin en France, les fans de la série phénomène de HBO vont pouvoir découvrir la suite des aventures de Jon Snow, Daenerys et Cersei. En France, la chaîne payante OCS City va de nouveau tout mettre en œuvre pour que les fans français soient aux premières loges.





Où regarder en France ? Chaque épisode sera diffusé en simultané avec les Etats-Unis dès 3h du matin ce lundi 17 juillet, pour les plus motivés. Et pour la première fois, les épisodes seront disponibles en version originale sous-titrée en français, mais également en VF. Comme à son habitude, la chaîne OCS City proposera également un prime avec l'épisode à 20h45, le lendemain de la diffusion US. Puis, ils seront ensuite disponibles en replay sur la chaîne OCS Go.