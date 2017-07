Game of Thrones : un petit récap' pour vous rafraîchir la mémoire avant de regarder la saison 7

La fin d’un supplice interminable. La série Game of Thrones revient sur les écrans ce dimanche 16 juillet aux Etats-Unis (et en simultané en France sur OCS), pour la septième et avant-dernière saison de cette saga romanesque tirée de l’œuvre éponyme de R. R. Martin. A en croire les dernières révélations des deux créateurs de la série, David Benioff et D.B. Weiss, ce septième opus s’annonce déjà épique.





Et pour cause : il ne reste, en tout et pour tout, que treize épisodes étalés sur deux saisons, avant le très redouté clap de fin. Vous ne vous rappelez plus des alliances ? Des antagonismes ? De qui est mort et qui est encore en vie ? Et surtout, comment se terminait la saison 6 ? Histoire de vous rafraîchir la mémoire, voici un petit récap’ de ce qu'il faut avoir en tête avant de regarder le premier épisode de la saison 7.