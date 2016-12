George Michael : ce que l'on sait de sa mort

Selon Jackie Lombard, productrice française et amie de l’artiste, le chanteur aurait succombé de façon naturelle. "S'il était malade, on l'aurait su, de toutes les façons", a-t-elle estimé ce lundi matin au micro de RTL. "Mais là, ce n'est pas dû à quoi que ce soit et à aucune substance, c'est une mort naturelle. C'est le cœur". Selon le magazine Billboard et la BBC, le chanteur aurait en effet succombé à une "insuffisance cardiaque". "





Artiste tourmenté, George Michael a connu divers déboires liés à la drogue et à l'alcool dans le passé. Il avait notamment passé quatre semaines en prison en 2010 après avoir embouti, avec sa Range Rover, un magasin du nord de Londres, sous l'influence du cannabis. Trois ans plus tôt, il avait été retrouvé évanoui dans sa Mercedes et avait admis avoir consommé de la drogue.