Google rend hommage à Victor Hugo : son discours du 30 juin 1850 à l'honneur

Au XIXe siècle, la France est marquée par une période politique instable, avec plusieurs changements de régimes. L’Europe vit une révolution industrielle. Conséquence : les riches deviennent plus riches tandis que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. C’est dans ce contexte social tendu que Victor Hugo va tenir ce discours qui marquera l’hémicycle. "Hé mon Dieu ! Ce n'est pas le moment de chercher des délicatesses de langage ! (…) Dérangez-vous quelques heures, venez avec nous, incrédules, et nous vous ferons voir de vos yeux, toucher de vos mains, les plaies, les plaies saignantes de ce Christ qu'on appelle le peuple !". Ce discours aurait-il encore du sens aujourd'hui ? On vous pose la question.