EN PISTE - Ils étaient nombreux à passer le casting pour l’adaptation de Grease sur les planches, plus de mille ! Mais, après 7 tours de sélection, ils ne sont plus que 50. Et seule la moitié d’entre eux seront sur la scène de Mogador, en septembre. Pour eux donc, un seul objectif : tout donner pour convaincre le jury !