Grégory Lemarchal : 10 ans déjà, TF1 lui rend hommage

Une voix unique, un visage d’ange et des interprétations bouleversantes, Grégory Lemarchal a marqué une génération. Découvert lors de la quatrième saison de la Star Academy, le jeune homme disparaissait prématurément à l’âge de 23 ans, emporté par la mucoviscidose. Près de dix ans après, le jeune homme est toujours dans les cœurs et les mémoires.





TF1 lui rend hommage dans une émission spéciale, diffusée en direct ce soir à 21 heures. Sur la scène du Zénith de Paris, une pléiade d’artistes se sont réunis autour de Nikos Aliagas pour saluer la mémoire du petit prince de la Star Ac’ : Patrick Fiori, Chimène Badi, David Hallyday, Marina Kaye, Marc Lavoine, M.Pokora, Véronique Sanson, Slimane, Vianney,Serge Lama et les anciens élèves de la promotion de Grégory Lemarchal et bien d’autres artistes sont attendus, preuve que l’éternel jeune homme est toujours très présent et immensément apprécié.