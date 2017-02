Il est écrit dans une langue inconnue : l’énigmatique manuscrit Voynich reproduit pour la première fois à l’identique

Le manuscrit Voynich a toujours troublé, questionné et rendu perplexe nombre de spécialistes. Ce livre ancien datant du XVe siècle rassemble des textes, des dessins de femmes nues, des diagrammes et d’innombrables reproductions de plantes imaginaires. Personne n’a encore décodé cet ouvrage. Pas de titre, pas de couverture, pas d’auteur connu, ni de date précise d'écriture et surtout un alphabet inconnu et indéchiffrable même, pour les plus grands cryptologues.





Depuis une dizaine d’années, il obsède Juan José Garcia et Pablo Molinero, deux éditeurs bibliophiles. Mais le manuscrit est précieusement conservé depuis la fin des années 60 dans la bibliothèque Beinecke des livres rares et manuscrits de l’université Yale, aux États-Unis. Après d’ardentes tractations, la maison d’édition Siloe, que possèdent les deux passionnés espagnols, a obtenu les droits de reproduction. Leur but : créer une copie conforme à l’originale pour rendre l’oeuvre accessible au plus grand nombre. “Nous avons entendu parler du manuscrit Voynich pour la première fois en 2005 et immédiatement nous avons voulu en faire une copie”, confie Juan José Garcia au journal El Pais. "Ce qui nous animait vraiment, c’est qu’il s’agit d’un des livres les plus recherchés au monde" par les commissaires d’expositions. Leur analyse est simple : plutôt que de prêter l’ouvrage et de le sortir de son coffre-fort, il est plus sécurisé et plus aisé de confier son exacte réplique. L’argument a convaincu les responsables de la bibliothèque Beinecke.