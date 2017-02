Interview : à l'occasion de la sortie de son film "Patients", Grand Corps Malade est l'invité du 20h

Il incarne la poésie via son art, le slam, dont il est l'incontournable figure française. Et Fabien Marsaud - plus connu sous le nom de Grand Corps Malade - a plus d'une flèche à son arc. Samedi 18 février, l'artiste de 39 ans est l'invité d'Audrey Crespo Mara sur le plateau du 20h afin d'aborder son nouveau projet : "Patients", film adapté de sa vie et qu'il réalise, prévu pour une sortie le 1er mars.





Le long-métrage raconte l'histoire de Ben qui arrive pour une année en centre de rééducation après un accident dramatique. Le jeune homme découvre alors le monde du handicap. Cette histoire, Grand Corps Malade la connaît bien : c'est la sienne. Le film aborde dès lors, sans jamais tomber dans une quelconque forme de pathos, le parcours de ce jeune qui va devenir artiste alors que tout le poussait vers le monde du sport.