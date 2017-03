De la bière, du vert irlandais et des trèfles... 60 secondes pour comprendre la Saint-Patrick

Lever son verre pour la Saint-Patrick est devenu une tradition. Mais à quoi trinque-t-on vraiment ? Devenue l’une des fêtes les plus populaires d’Irlande (sans être pour autant la fête nationale au sens du 14 Juillet en France), la Saint-Patrick est à l'origine une commémoration religieuse. Patrick est le Saint Patron des Irlandais. Lorsqu'il a évangélisé le pays au Ve siècle, il se serait servi d'un trèfle pour expliquer le principe de la Sainte-Trinité.





Au fil des ans, l'aspect religieux de cette fête est passé au second plan. Et aujourd'hui, cette dernière dépasse largement les frontières de l'Irlande. Et ce quel que soit le jour de la semaine où elle tombe. Car la Saint-Patrick se célèbre à date fixe : tous les ans, le 17 mars.