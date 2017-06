Que sont devenus les rappeurs de notre adolescence ?

Aux dernière nouvelles, tout ce que l'on sait de la carrière du rappeur (génial) de Detroit, c'est qu'il a un nouveau look. Exit le blond platine, bonjour la barbe. Entre Dr Dre et Kendrick Lamar, Eminem a pris la pose lors de l'avant-première de "The Defiant One", un documentaire d'HBO sur le producteur et Jimmy Lovine. Côté musique, rien de foufou, même si "Stan", titre de l'un de ses morceaux, a fait son entrée dans le dictionnaire Oxford avec cette définition : "un fan excessivement zélé ou obsédé par une célébrité en particulier". Des singles par-ci, des featurings par-là : il distille son phrasé magique à très petites doses, ne laissant à ses fans de la première heure que peu de miettes. Son dernier (gros) carton date de 2013 : "The Monster" avec Rihanna.