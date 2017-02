"Je ne suis qu'un Cubi d'Amour" : pourquoi Julien Doré est le chanteur le plus cool de Twitter

Twitter permet à tous les fans du monde de discuter facilement avec leurs idoles. Si c'est souvent dans une seul sens, certains artistes prennent cependant le temps de leur répondre personnellement. C'est notamment le cas de Julien Doré, qui se fait un malin plaisir de citer de nombreux tweets avec beaucoup d'humour et d'auto-dérision.





Et il en faut, quand on lit certains messages des plus farfelus. Entre deux tweets promos pour son nouvel album & - sorti le 14 octobre 2016 -, ses apparitions à la télévision et le partage de sujets qui lui tiennent à coeur, Julien Doré réussit à balancer punchlines sur punchlines aux internautes. Et il en faut du talent pour être drôle, encore plus sur Twitter, qui regorge d'internautes qui passent leurs journées à tenter de trouver le bon mot.