Jean Piat et Mylène Demongeot, par lettres d'amour interposées

Chacun affichent plus de 60 ans de carrière. Réunis sur la scène de la Comédie des Champs-Elysées, Mylène Demongeot et Jean Piat lisent des lettres d'amour assis côte-à-côte. "Love Letters" raconte le dialogue savoureux, tendre et parfois un peu cruel de deux amoureux tout au long de leur vie.