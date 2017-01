Jean-Pierre Elkabbach rejoint officiellement iTélé

Jean-Pierre Elkabbach arrive sur la chaîne d'info deux mois après la grève record de 31 jours des salariés - dont la fin a été votée le 16 novembre dernier - et au moment où les dirigeants son convoqués par le CSA pour discuter de l'avenir de la chaîne et de sa nouvelle appellation : CNews. Le journaliste trouve donc un point de chute quelque peu instable, alors que son départ d'Europe 1 ne s'est pas déroulé dans le plus grand des calmes.





La radio avait décidé de réduire son temps d'antenne en nommant Fabien Namias, 45 ans, à sa place pour les interviews politique. Jean-Pierre Elkabbach était relégué aux deux matinales du week-end, en plus du "Grand Rendez-Vous", émission diffusée le dimanche à 10h. Un énorme changement pour celui qui s'occupait des principales interviews politiques depuis 1987. L'ancien patron de la station aurait alors entamé des négociations avec le groupe Canal +, sa nouvelle maison dans les prochaines semaines.