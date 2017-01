Jeff Koons a-t-il plagié un photographe français ? Son procès s'ouvre à Paris

C’est l’artiste de tous les superlatifs. Plasticien vivant le plus cher du monde, Jeff Koons est aussi un recordman de procès pour plagiat. La dernière affaire en date, repérée par Télérama, concerne une œuvre du photographe français Jean-François Bauret, connu pour ses portraits en noir et blanc dont l’un magnifique de Serge Gainsbourg. L’homme étant décédé en janvier 2014 c’est sa veuve, Claude Bauret-Allard, qui demande réparation ce vendredi 13 janvier auprès du tribunal de grande instance de Paris.





L’objet du délit s'appelle "Naked". Il fait partie de la série "Banality" lancée par le prolifique Jeff Koons en 1988. Elle regroupe un ensemble de sculptures très kitsch - dont le célèbre "Michael Jackson and Bubbles", représentation dorée du chanteur et de son singe - réalisées en porcelaine à partir d’images souvent trouvées dans les médias. "Naked" montre, elle, un petit garçon et une petite fille nus, tête baissée, se tenant par l'épaule, une oeuvre qui n'est pas sans rappeler un cliché pris par Jean-François Bauret dix-huit ans auparavant.