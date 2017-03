Mireille Mathieu ovationnée au Kremlin pour ses 50 ans de carrière

6.000 personnes l'ont applaudie debout au Kremlin à l'occasion de ses cinquante ans de carrière. Et pour cause : en Russie, Mireille Mathieu est chez elle depuis 1967. "J'étais émerveillée et je le suis toujours", s'est-elle amusée au micro de TF1 en évoquant le jour où elle a découvert la place Rouge.