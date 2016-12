JT 20H - Jennifer Lawrence et Chris Pratt, les deux stars de "Passengers", invités du 20h de TF1

CINÉMA - Quand deux des stars les plus populaires du moment se retrouvent dans l'espace sous la direction du réalisateur de "The Imitation Game", ça donne "Passengers", d'après l'oeuvre de Philip K. Dick, en salles le 28 décembre prochain. Les deux stars du film Jennifer Lawrence et Chris Pratt sont passés par le plateau du 20h de TF1 pour nous parler de ce huis-clos dans l’espace.