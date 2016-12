Le Français, une langue toujours influente, mais menacée

Alors que l'anglais est parlé par 380 millions de personnes dans le monde, le mandarin par 960 millions et le français par "seulement" 80 millions, ces trois langues sont, dans l'ordre, les plus influentes du monde, selon l'étude de l'économiste et chercheur Kai Chan, de l'école de commerce Insead.





Présent sur les cinq continent, considéré comme une langue de référence en Afrique et dans certains milieux diplomatiques, le français a conservé une partie de l'influence dont elle disposait avant que l'anglais se diffuse. À l'ONU, c'est aussi l'une des langues officielle, avec laquelle il est possible de parler à la tribune.