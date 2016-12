JT WE – Suliane Brahim, l’actrice à la voix cristalline

À 20 ans, elle travaillait au bar de la salle Richelieu de la Comédie française. Aujourd’hui, à 38 ans, elle est sur scène et interprète Juliette dans la tragédie de Shakespeare. Pensionnaire de l'institution depuis sept ans, et sociétaire depuis un an, elle est issue d'un milieu modeste et se passionne toute jeune pour le théâtre.