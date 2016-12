L’actrice Debbie Reynolds est morte, quelques heures seulement après sa fille Carrie Fisher

En quelques heures, mère et fille, qui avaient entretenu toute leur vie une relation complexe, destructurée par le show-business, se sont suivies. Un documentaire sur leurs rapports, "Bright Lights : Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds" a été projeté lors du dernier festival de Cannes et doit être diffusé en mars sur la chaîne américaine HBO.





Elle a à peine 20 ans, en avril 1952, lorsque sort ce qui reste sans doute, à ce jour, la comédie musicale la plus connue de l'histoire du cinéma, "Singin'in the rain" ("Chantons sous la pluie"). Le monde y découvre une boule d'énergie de 1,57 m, aux cheveux courts et aux yeux verts, qui interprète Kathy Selden, une jeune femme indépendante aux multiples talents. Ce sera le rôle de sa vie. "Le personnage me ressemblait beaucoup à l'époque", disait-elle dans un entretien à l'American film institue (AFI).