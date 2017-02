L’empereur du manga Jirô Taniguchi est mort

Jirô Taniguchi, petites lunettes métalliques et moustache poivre et sel, avait conquis un large public dans l’Hexagone avec des œuvres comme L'homme qui marche, Quartier lointain (son plus grand succès), Au temps de Botchan, Le Sommet des dieux ou Le Gourmet solitaire. Son éditeur rappelle que l'auteur japonais, invité d’honneur de l’édition 2015 du festival de BD d’Angoulême, avait vendu plus d'un million d'exemplaires de ses livres en France.





Sur les réseaux sociaux, beaucoup de ses fans lui rendent hommage :