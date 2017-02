VIDEO - L’œil de Bridoulot du 17 février 2017 : Venise est-elle victime de son succès ?

Ils sont 28 millions à y défiler chaque année. Venise attire toujours autant les touristes. Pourtant, ce qui fait sa richesse pourrait aussi causer sa perte.





Les touristes sont en effet 500 fois plus nombreux que les habitants. Alors oui, ils font vivre l’économie de la ville, remplissent les hôtels… mais parfois prennent un peu trop de place. Des manifestations d’habitants mécontents ont eu lieu, pour demander que le tourisme soit mieux encadré. Ils dénoncent plusieurs débordements : par exemple le fait que d’immenses bateaux de croisière, parfois hauts de plusieurs dizaines de mètres, viennent s’amarrer devant la place Saint-Marc, et cachent le soleil et la vue. Autre impact : la hausse des prix, et l’augmentation des loyers, qui amènent près de 1000 habitants à quitter la ville chaque année (pour une population de 260.000 habitants en 2012).





