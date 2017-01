Fondation Vuitton : la plus belle expo de 2016 sera prolongée de deux semaines en 2017

La prolongation de deux semaines de l'exposition a été décidée par la fondation "en accord avec ses partenaires", le musée de l’Ermitage de St-Pétersbourg et le musée Pouchkine" de Moscou, les deux institutions entre lesquelles a été répartie la collection en 1948, ainsi que la Galerie Tretiakov de Moscou. Celle-ci a en effet prêté la majorité des 31 œuvres des avant-gardes russes, de Malevitch à Tatline ou Popova, qui dialoguent avec les oeuvres acquises entre 1898 et 1914 par Serguei Chtchoukine, considéré comme l'un des plus grands mécènes du début du XXème siècle.