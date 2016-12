Le chanteur George Michael est décédé à l'âge de 53 ans

Il avait fait partie du duo Wham! pour lequel il avait chanté "Wake me up before you go-go", "Careless Whisper" ou encore "Last Christmas", avant de se lancer dans une carrière solo avec son album "Faith". Le chanteur britannique George Michael est mort chez lui à l'âge de 53 ans, a annoncé son agent dimanche soir. "C'est avec grande tristesse que nous confirmons que notre fils, frère et ami George est mort en paix à son domicile à Noël", indique l'agent du chanteur dans un communiqué. Il est décédé à son domicile de Goring, à l'ouest de Londres, selon la BBC. Sa mort n'est pas considérée comme suspecte par la police britannique, même si les circonstances demeurent inconnues pour le moment.