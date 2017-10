Le coup de gueule de Jean-Michel Jarre, Laurent Garnier et Jack Lang contre la limitation du niveau sonore de la musique

L'une des mesures du décret, visant à "protéger l'audition du public", concerne le niveau sonore moyen. Ce dernier, mesuré sur 15 minutes, ne pourra plus dépasser 102 décibels. Jusqu'à présent, le niveau maximal était fixé depuis 1998 à 105 décibels. Le niveau sonore moyen est également abaissé à 94 décibels lorsque le public est constitué d'enfants jusqu'à six ans. Ces mesures s'appliqueront d'ici un an à toutes les discothèques et tous les festivals, ainsi qu'aux autres lieux diffusant de la musique amplifiée "à titre habituel" et dont la capacité d'accueil est supérieure à 300 personnes.





Pour les signataires de cette tribune, parmi lesquels figurent l'UMIH (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie), des festivals (Solidays, Hellfest, Weather) et des salles (Rex club, La Machine du Moulin Rouge), "ce décret entraînera inéluctablement le déclin de la fréquentation et, du même coup, une baisse importante des recettes des établissements festifs et des festivals."