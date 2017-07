Le monde de l’enfance est à l’honneur cette année au festival d’Avignon avec des spectacles adaptés pour le jeune public et des nouveaux talents qui montent sur les planches pour la première fois. Ces pièces misent avant tout sur l’humour et l’identification pour toucher un public souvent étranger au théâtre. Au programme, des scènes de cour de récréation, la rentrée au collège et d’autres pièces dans lesquelles les plus jeunes se reconnaîtront.