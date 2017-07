"Dans la vallée, oh oh..." Manau de retour sur scène en 2018 pour une tournée anniversaire

Vingt ans après le succès du groupe, Martial Tricoche s'est confié à RTL : "Je n’ai pas voulu en faire mon métier tout de suite, c’était ma passion et je ne savais pas que je pouvais en vivre." "Lorsque l’album sort, il est numéro 1 des ventes, je veux retourner à l’usine et on me dit non. Il y a un bouleversement psychologique incroyable" a raconté celui qui a longtemps continué à aller travailler à l'usine entre deux plateaux télé, et qui a avoué avoir écrit toutes ses chansons à l'aide d'un bouquin de grammaire".