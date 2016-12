Le hip-hop investit Netflix : 3 docs à voir absolument

Dans les années 90, Stretch Armstrong et Bobbito Garcia animaient une émission de radio, devenue légendaire pour de nombreuses figures du rap. Jay Z, Busta Rhymes, KRS One, Common... Tous se pressaient pour venir poser quelques freestyles dans le studio de ces deux animateurs, passionnés de rap. Nas indique d'ailleurs dans le documentaire, signé Bobbito Garcia, qu'à l'époque, pour eux, il s'agissait "de l'émission de radio la plus importante du monde". Diffusé la nuit, sur WKCR, le programme a permis à ces légendes du rap de faire leurs premiers pas en radio.





Elue meilleure émission hip-hop de tous les temps par le magazine The Source, elle était le passage obligatoire de tout rappeur voulant percer dans le milieu. Aujourd’hui, le nombre total de ventes des artistes entendus pour la première fois sur leur radio dépasse les 300 millions de disques écoulés. Au travers de nombreuses interviews, les deux animateurs font le tour des bureaux de ces rappeurs devenus businessmen, pour leur demander ce que l'émission leur avait apporté à l'époque, et leurs meilleurs moments. Au casting, c'est impeccable : du JayZ, du Fat Joe, Nas, Busta Rhymes, Common et Raekwon entre autres. Un bout d'histoire à voir absolument.