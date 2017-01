Les 100 plus belles photos de nature au monde sont à découvrir à Londres

EXPOSITION - Pour entrer au Panthéon du Wildfire Photographer of the Yeah, plus de 50.000 clichés étaient en compétition. Les 100 sélectionnés sont désormais accessibles au public dans un lieu mythique : le musée d'Histoire Naturelle de Londres, à la faveur de l'exposition Wildlife. Au programme, prises de vue irréelles, peintures aux couleurs surréalistes, soit tout ce que la nature offre de plus improbable...