Les premiers pas du "Petit Nicolas", en 1955

AUX ORIGINES - Vous connaissez sûrement ce petit garçon espiègle et abonné aux bêtises. On parle ici du "Petit Nicolas", né sous les plumes de deux compères, Sempé et Goscinny. Et à l’époque de sa création sous forme de bande dessinée, ses auteurs n’imaginent pas qu’ils sont au début d’un phénomène littéraire.