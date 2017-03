Les Rencontres d'Arles 2017 : "Nous voulons renverser les idées reçues sur la photographie"

LCI : Dans une société saturée d'images, la photographie semble plus que jamais importante.

Sam Stourdzé : Ça peut sembler complètement paradoxal mais c’est vrai. D’un côté on n’a jamais produit autant d’images avec les smartphones notamment, et de l’autre on n’a jamais autant eu besoin d’éditorialisation et de sens. Le public le sait : Arles est un festival qui fait des choix parmi le flux continu d’images de l’année pour lui montrer le meilleur à travers des projets articulés.

LCI : Comment faites-vous pour encore surprendre ?

Sam Stourdzé : Merci d’utiliser ce terme parce que c’est ce qu’on veut dans les Rencontres d’Arles, surprendre le public avec des projets inattendus avec des photographes. On joue des décalages et des frottements : Jean Dubuffet, par exemple, on ne l’attend pas à Arles, tout comme la comédienne Audrey Tautou qui fera son coming out photographique cet été. Ils n’ont rien à voir mais je pense que et l’une et l’autres des expositions va vous surprendre.

LCI : Une bonne photo, c'est quoi pour vous ?

Sam Stourdzé : Je ne sais pas répondre à cette question car mon métier c’est de mettre les photos ensemble. Et ce qui m’intéresse, c’est la photo d’avant et celle d’après. Et même une mauvaise photo si elle est contextualisée, peut se mettre à raconter une histoire.

LCI : Vous allez encore nous mettre la tête à l’envers, comme sur l’affiche ?

Sam Stourdzé : Exactement, le but du festival c’est de renverser un certain nombre d’idées reçues sur la photographie et sur le monde qui nous entoure. Le festival est un moment festif mais aussi un moment où on peut réfléchir sur l’état du monde.