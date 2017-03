EXPO PHOTOS - Les soldats du feu investissent l'Hôtel de Ville de Paris

Ils sont 8 600 hommes et femmes à appartenir à la célèbre brigade. Chaque jour, des dizaines d'appels au secours leurs sont passés au 18 pour intervenir sur divers sinistres et accidents dans les départements sur lesquels les pompiers de Paris ont compétence ( 124 communes de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne).





Les chiffres 2016 sont éloquents. Au total, sur 365 jours, 477 562 interventions ont été réalisées et 23 377 personnes ont été sauvées. Pour rendre hommages aux soldats du feu, la Ville de Paris présente, du samedi 4 mars eu samedi 29 avril, une exposition qui leur est entièrement dédiée. Histoire de la brigade, présentation des équipements et évolutions technologiques ou encore démonstrations sont au programme de cet événement gratuit.