Madonna, Elton John, Robbie Williams, Gérard Jugnot... : tous rendent hommage à George Michael

Pour ses fans et l’industrie musicale, c’est un choc. Elton John, grand ami du défunt, fut l’un des premiers à réagir. "Je suis profondément choqué. J'ai perdu un ami cher - le plus gentil et généreux - et un brillant artiste. Mes pensées vont à sa famille et à tous ses fans", a-t-il déclaré sur Instagram, en légende d’une photo réunissant les deux chanteurs.