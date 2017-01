Malgré la baisse des visiteurs étrangers, le Centre Pompidou attire plus que le Louvre et Orsay

Dans le même temps, le Louvre a perdu 15 % de visiteurs et a terminé l'année à 7,3 millions. Des défections qui vont générer une perte d'au moins 9,7 millions d'euros, a annoncé son président-directeur général, Jean-Luc Martinez, dans un entretien au Figaro. En deux années de baisse consécutive, le célèbre musée a perdu deux millions de visiteurs, une tendance susceptible de remettre en cause son titre de "plus grand musée du monde" convoité par les grands musées anglo-saxons.