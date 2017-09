Marina Kaye présente son nouvel album "Explicit"

Après sa première tournée, Marina Kaye se retrouve seule, elle écrit alors Something. "Je suis quelqu'un qui pleure énormément et là je n'arrivait pas à pleurer, je ne ressentais rien, je faisais du mal autour de moi". Marina Kaye s'en excuse dans une autre chanson de l'album "Save Yourself", "ceux que l'on aime sont les premiers à qui l'on fait mal en général".





Grande première dans ce deuxième album, Marina Kaye chante en Français. "Merci quand même" et "Vivre" sont écrites en Français et la première est un message à ses fans. "Les gens ont beaucoup réclamé de m'entendre en Français mais Merci quand même a été écrite sans aucune pression de qui que ce soit. Mais c'est pour remercier les gens qui m'ont toujours soutenu et en même temps je remercie ceux qui pensaient que je n'y arriverais pas et qui m'ont en fait motivée".