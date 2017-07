L’historien Max Gallo est mort à l’âge de 85 ans, une pluie d'hommages

Atteint de la maladie de Parkinson, il a consacré ses dernières années à ses écrits. Plus jeunes, ce sont ses "romans-Histoire" qui le feront décoller jusqu’au grand monde, avant qu’il ne publie de fameuses biographies de Robespierre, Jaurès, ou Victor Hugo. Ses travaux l’auront conduit à intégrer l’Académie française le 31 mai 2008, au fauteuil de son ami Jean-François Revel. Sa plus grande crainte ? "Être obligé de se retirer totalement, dans tous les sens du mot, confiait-il à RTL en 2015. On se croit immortel. En fait, on ne l'est pas. La découverte de cette non-immortalité est difficile. »