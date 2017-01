Mort de Loalwa Braz : qu'était devenue la chanteuse après le succès de "La Lambada" ?

Loalwa Braz Vieira. Son nom ne vous dit sans doute pas grand chose. Pourtant la chanteuse brésilienne retrouvée morte ce jeudi 19 janvier, dans des circonstances encore troubles, a connu un succès planétaire grâce à son tube "La Lambada". La chanson, sortie en 1989 et accompagnée d'un clip joyeux et sensuel, s'est vendue à 15 millions d'exemplaires dans plus de 100 pays. Elle a notamment occupé la première place du Top 50 pendant douze semaines en France. A l'époque, Loalwa Braz est à la tête du groupe Kaoma.





Après ce succès mondial, elle décide de mener une carrière solo. L'artiste a composé et interprété des productions pour des génériques de films. On peut ainsi réentendre sa voix sur la bande-originale du film français "Dis-moi oui...", sorti en 1995 et réalisé par Alexandre Arcady. L'artiste sortira plus tard deux albums solo - "Recomençar" et "Ensolarado" - en 2003 et 2007. Si ses disques rencontrent un certain succès au Brésil, ils ne connaîtront jamais le même écho planétaire que "La Lambada".