Mort de Nelsan Ellis, inoubliable Lafayette dans la série "True Blood"

Ancien élève de la prestigieuse école Juilliard à New York, Nelsan Ellis était apparu notamment dans Le Soliste, qui évoquait la vie d'un sans-abri violoniste et violoncelliste, et dans La Couleur des sentiments, qui dépeignait la condition des employées de maison noires dans le Mississippi des





Après l'annonce de son décès, de nombreux fans ont posté des messages sur les réseaux sociaux, dont un extrait emblématique de la série où le personnage d'Ellis déboule de sa cuisine pour se confronter à une table de clients homophobes.