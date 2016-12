James Bond, Gabin, Polanski… ces choses que vous ignoriez sûrement sur Michèle Morgan

Evidemment tout le monde a retenu le “T’as de beaux yeux, tu sais” de "Quai des Brumes" (1938).. mais Michèle Morgan et Jean Gabin ont partagé l’affiche dans quatre autres films : le récif de corail (1939), "Remorques" (1941), "La minute de vérité" (1952) et "Napoléon" (1955)

4 … a eu un fils qui, lui aussi, a été comédien

Mike, qu’elle a eu avec l’acteur américain Bill Marshall, a été vu dans James Bond (le colonel Scott dans "Moonraker", c'est lui)... Quelques années plus tard, on l'apercevra aussi dans "Navarro" et dans "Les vacances de l’amour". Décédé à l’âge de 60 ans en 2005, il est le demi-frère de Tonie (Marshall,) la réalisatrice de "Vénus Beauté", et le papa de l'ancienne mannequin Sarah Marshall.