MyHarveyWeinstein : les victimes de harcèlement sexuel se racontent sur Twitter

Peu à peu, les langues se délient. Accusé de harcèlement sexuel, témoignages à l'appui, dans un très long article du New York Times, l'un des hommes les plus puissants d'Hollywood, Harvey Weinstein, vient d'être licencié de sa propre entreprise. Il est accusé par plusieurs femmes, dont les actrices vedettes Ashley Judd et Rose McGowan, d'avoir tenté de les masser, de les avoir forcées à le regarder nu ou d'avoir promis de favoriser leur carrière contre des faveurs sexuelles.





Le cas Weinstein est devenu le symbole de l'omerta à Hollywood et plus largement, celui du harcèlement sexuel. "Les femmes qui ont choisi de parler sur le harcèlement sexuel qu'elles ont vécu avec Harvey Weinstein méritent notre admiration. Ce n'est ni drôle, ni facile. C'est courageux", a déclaré l'actrice Lena Dunham, féministe déclarée, sur Twitter. Et sur ce même réseau social des victimes racontent sous le mot-clé #MyHarveyWeinstein les violences sexuelles dont elles ont été victimes. Une façon comme une autre de raconter, exposer leurs histoires et évoquer ces actes.