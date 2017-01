Opéra de Paris : Aurélie Dupont "pas assez tordue" pour balayer le travail de Benjamin Millepied

Pas question pour elle de jeter le bébé avec l’eau du bain. Aurélie Dupont, qui présente ce mercredi la nouvelle saison de l’Opéra de Paris, la première sous sa direction, est revenue sur l’héritage de Benjamin Millepied. Le chorégraphe et époux de Natalie Portman a démissionné soudainement de son poste de directeur de la danse en février dernier après être resté à peine plus d'un an à la tête du prestigieux ballet.





L’ancienne danseuse étoile Aurélie Dupont lui a succédé en septembre dernier. "Je ne suis pas assez tordue pour essayer de contrer tout ce qu'a fait Benjamin. J'ai adoré travailler avec lui, il a créé de beaux ballets et ça a du sens qu'il soit dans ma première saison", a-t-elle expliqué. La nouvelle directrice a en effet gardé "Daphnis et Chloé", symphonie de Ravel chorégraphiée par Benjamin Millepied.