Paris Manga & Sci-Fi Show : cinq (très bonnes) raisons d'y aller les 25 et 26 mars

Vous ne savez pas quoi faire du dernier week-end de mars ? Alors que le printemps s'installe doucement, LCI vous propose de faire un tour du côté du Parc des Expositions de la Porte de Versailles le samedi 25 et le dimanche 26 pour la 23e édition de "Paris Manga & Sci-Fi Show". L'événement est ouvert de 9h30 à 19h le samedi et de 9h30 à18h le dimanche et vous promet un très joli programme, entre console du moment, nostalgie du cinéma et des séries et cosplay à gogo. Les places sont à 14€ par jour (ou 27€ les deux jours).