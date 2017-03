C’était le plus printanier des impressionnistes : 5 fenêtres pour entrer dans l’univers de Pissarro

Quand on la visite un jour de plein soleil, l’exposition "Camille Pissarro, le premier des impressionnistes" donne une conscience aiguë de l’arrivée du printemps. Certes, il faut faire la queue et supporter les coups de coude de visiteurs impatients dans les pièces un peu étroites de l’élégant musée Marmottan-Monet.





Mais en tenant ferme sur ses pieds, face à un paysage de campagne baigné de soleil, une brise fraîche, imprégnée d’un parfum de fleurs et d’herbe coupée, semble vous arriver au visage. Cet effet sensoriel immédiat, les impressionnistes s’en sont fait les spécialistes. Et si Monet reste leur maître incontesté, Camille Pissarro (1830-1903) pourrait bien être le plus complet. La preuve en cinq tableaux.