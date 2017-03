Petit Ours Brun, Winnie l'ourson, Peppa Pig : le gouvernement chinois part à la chasse aux animaux qui parlent aux enfants

Ainsi, sur les 5 titres en tête des ventes de livres pour enfants sur la version chinoise du site de e-commerce Amazon, 3 sont écrits par des auteurs américains, 2 par des Britanniques… Un plébiscite logique puisque la majorité des 4000 livres pour enfants publiés l’an dernier en Chine sont d’origine étrangère. Pour Chu Chen, maman d’un petit garçon citée par le South China Morning Post, "les livres illustrés étrangers racontent des histoires plus simples et inspirantes que les livres chinois, trop bavards et moralisateurs".





Une préférence que confirme Andrew Nurnberg, un agent littéraire britannique spécialiste du marché local. "Les parents chinois recherchent les livres étrangers parce que ce sont les meilleurs et parce qu’ils veulent donner une ouverture sur le monde à leurs enfants", explique-t-il. "Naturellement, le gouvernement aimerait rééquilibrer la balance. Mais en termes de qualité et de quantité, l’écart est immense, et ne devrait pas être comblé avant quelques temps."





D’ici là, les autorités ont donc décidé d’employer les grands moyens afin d’enrayer l’invasion de nounours qui parlent et de cochons qui chantent, à l’heure où les familles chinoises sont désormais autorisées à avoir deux bambins. Depuis vendredi dernier, la plateforme de e-commerce Alibaba.com a ainsi décidé d’interdire purement et simplement la publicité et la vente d’ouvrages pour enfants édités à l’étranger.