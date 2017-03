Pharrell Williams très "happy" de devenir Officier de l'ordre des Arts et des Lettres

Lundi soir, l'interprète de "Happy" n'était pas seulement heureux mais "reconnaissant". La France est "le pays de la culture", a-t-il déclaré, ajoutant qui n'avait qu'un souhait : "Que tous les petits garçons qui me ressemblent dans ce pays puissent faire bien plus que ce que j'ai pu accomplir". "J'espère que toutes les jeunes filles noires aussi vont pouvoir faire ce qu'elles veulent et plus", a-t-il encore poursuivi. "A chaque fois que vous m'avez ouvert une porte, vous avez montré la voie à des gosses comme moi, vous leur avez fait savoir qu'ils pouvaient le faire", a-t-il souligné. Un message plein d'espoir.