Pissarro enfin célébré dans une rétrospective, à découvrir au musée Marmottant à Paris

Il fait partie des peintres à l’origine de l’impressionnisme. Pourtant les expositions consacrées à Pissarro sont rares. Le musée Marmottan Monet répare cet oubli en proposant jusqu’au 2 juillet une monographie du peintre français, la première à Paris depuis 36 ans. Au fil des salles, les visiteurs peuvent admirer 60 des plus beaux chefs d’œuvre de Pissarro.





L’exposition s’ouvre avec un autoportrait de l’artiste qui se distingue dès sa jeunesse de ses contemporains. Né à Saint-Thomas, dans les Antilles, en 1830, Pissarro s’installe en 1855 en France, où il va embrasser les idées anarchistes et côtoyer nombre de futurs impressionnistes dont les plus connus d’entre eux, ses amis Claude Monet et Paul Cézanne. "Pissarro a eu très tôt une grande maîtrise technique. Il avait un œil avant d'arriver en France. Il remet en cause la dualité entre le fait de montrer la réalité, la perception d'un moment et la nature abstraite de la peinture", explique Christophe Duvivier, commissaire de l'exposition.





Premier à supprimer le noir et les ocres de sa palette au milieu des années 1960, Pissarro se concentre sur les couleurs primaires et leurs dérivés pour évoluer vers une peinture claire, typique de l’impressionnisme à l'instar de cette "Jeune paysanne au chapeau de paille".