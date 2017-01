Polanski président des Césars : le malaise des Internautes

Pour lui, l'affaire est close mais pour d'autres, les accusations de Samantha Geimer et le fait que Polanski avait plaidé coupable de rapports sexuels illégaux avec une mineure demeure une affaire trop importante pour que le réalisateur se voit confier une "mission" telle que la présidence des Césars.





Ce mercredi 18 janvier, l'Académie des Césars et Canal + ont publié un communiqué commun pour annoncer que Roman Polanski présiderait la prochaine cérémonie qui se déroulera le 24 février prochain. Une décision qui n'a pas été bien accueillie par les Internautes qui, partagés entre indignation et colère, ont lancé le mot-clic #boycottCesar. Un appel au boycott pur et simple de la cérémonie dont, certains espèrent, qu'il sera entendu par de grands noms du cinéma.