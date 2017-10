Antoine Duléry dans "Quand je serai grande, je te tuerai" sur TF1 : "J'adore les rôles tourmentés"

Depuis trois semaines, l'acteur Antoine Duléry fait trembler les planches du théâtre de la Gaîté Montparnasse à Paris dans un one-man-show touchant où il fait se croiser les grands acteurs du passé avec ses complices d'aujourd'hui : les Patrick Chesnay, Pierre Arditi, Jean Dujardin, et consorts. Imitant ses pairs à la perfection, il passe d'un personnage à l'autre avec une aisance à la Belmondo, une comparaison qui lui fera plaisir. "Jean-Paul Belmondo, c'est un mythe", confie-t-il à LCI. "J'aime chez lui sa facilité à passer d'un rôle comique à un rôle plus grave. Il est à la fois 'l'Ainé des Ferchaux' et 'l'Incorrigible'".





Ce spectacle, c'est justement un hommage à tous ces acteurs qui l'ont influencé. De Gérard Depardieu : "Il peut tout jouer, c'est le monde qui s'ajuste à lui", dit-il sur scène, à Jean Marais, l'un de ceux qui lui ont donné envie de faire ce métier. Et il s'empresse de vous raconter une anecdote : "En 1985, à la fin des répétitions du Cid au théâtre du Rond-Point, Francis Huster me demande de raccompagner Jean Marais chez lui. Me voilà dans la Fiat 127 jaune de ma mère avec à ma droite le Capitan, Orphée, le Bossu. J'étais comme un fou", s'emporte-t-il.